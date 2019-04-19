Гражданин Таджикистана пытался подкупить рязанского участкового за незаконное пребывание в России

CA-NEWS (TJ) - В России Касимовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), сообщает CA-News со ссылкой на следственный комитет России по Рязанской области.



По данным следствия, 13 апреля 2019 года подозреваемый в служебном кабинете ОМВД России по Клепиковскому району положил на стол перед участковым уполномоченным полиции 30 тысяч рублей, предназначенные в качестве взятки за освобождение себя от административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Сотрудник полиции отказался принять денежные средства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.