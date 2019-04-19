Мачеху, издевавшуюся над падчерицами в Туркестанской области, заключили под домашний арест

CA-NEWS (KZ) - Жетысайский суд принял решение взять мачеху, которая подозревается в издевательствах над несовершеннолетними детьми, под домашний арест, передает otyrar.kz.

Следственным судьей Жетысайского суда Мухтаром Жолдасбековым принято решение заключить подозреваемую в истязаниях над детьми, под домашний арест сроком на два месяца.

«При вынесении решения учитывались несколько факторов, во-первых, у нее есть маленьких ребенок до двух лет, она беременная вторым ребенком, во-вторых, у нее есть постоянное место жительства», — пояснили в канцелярии суда.

Напомним, в Жетысайском районе молодая женщина издевалась над своими тремя падчерицами: втыкала им иглы под ногти, кромсала тела ножницами, заставляла сидеть в холодильнике и пить чай с гелем. Узнали об этом случайно — учителя заметили раны.

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Сообщается, что методы наказания, принятые по отношению к нарушившим девочкам, записывались в специальную тетрадь и велись в виде плана.

Журнал, где были записаны наказания в отношении девочек, родные передали следователям. Мачеха предоставляла самим детям выбирать меры наказания.

Родная мать девочек, которые подверглись насилию со стороны мачехи, рассказала свою версию истории. По словам женщины, приверженец деструктивного религиозного течения избивал ее каждый день. Об этом пишет на своей странице Instagram юрист и правозащитница Айгуль Орынбек.

Правозащитница сообщает, что мать сожалеет и говорит, что была вынуждена убежать и бросить детей.

«Я не буду никого оправдывать. У каждого − своя правда. Я бы их никогда не бросила, но я была вынуждена», — сказала мама девочек на встрече с юристом. Она попросила, чтобы государство забрало детей под свою опеку.