Рустами Эмомали подписал постановление об определении лучшей больницы, врача и среднего медицинского персонала

CA-NEWS (TJ) - Постановлением председателя Душанбе Рустама Эмомали от 18 апреля утверждена смета денежного поощрения победителей конкурсов сферы здравоохранения города Душанбе «Больница года», «Учреждение оказания первичной санитарно-медицинской помощи года», «Врач года», «Семейный врач года», «Средний медицинский персонал года».

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Управлении информации и зарубежных связей аппарата Председателя города Душанбе, конкурсы проводились с целью поддержки, морального и материального поощрения работников сферы здравоохранения и в рамках Плана мероприятий по реализации основных направлений деятельности Управления здравоохранения города Душанбе по охране здоровья жителей столицы на 2019 год.

Согласно постановлению, главному финансовому управлению города Душанбе поручено за счёт сэкономленных средств сферы здравоохранения выделить Управлению здравоохранения города Душанбе 34 тысячи сомони для награждения победителей конкурсов.

Председатель города Душанбе поручил ответственным лицам принять меры по награждению победителей конкурсов призами исполнительного органа государственной власти Душанбе в торжественной обстановке.

Постановление будет представлено в Маджлис народных депутатов города Душанбе для утверждения.