РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская делегация участвовала в конференции ОБСЕ в Туркменистане

CA-NEWS (MNG) -  Монгольская делегация во главе с вице-министром внешних связей Б.Батцэцэг 16 апреля приняла участие в конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде, Туркменистан, сообщает Mongolnow.

Темой конференции была: “Борьба с финансированием терроризма и потенциальные причины согласованности с организованной преступностью”. Конференция была посвящена 20-летию открытия Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Во время участия в мероприятии глава монгольской делегации Б.Батцэцэг выступила с речью о реализуемой политике правительства Монголии в улучшении международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и организованной преступностью и уважительном отношении к международным правовым нормам в оказании взаимной правовой помощи между странами.

В конференции приняли участие и представители дипломатических миссий и международных организаций.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии был обнаружен новый вид гобийских динозавров
  • В Узбекистане запустили интерактивную карту туалетов
  • Дарига Назарбаева принимает участие в межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×