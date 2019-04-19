Монгольская делегация участвовала в конференции ОБСЕ в Туркменистане

CA-NEWS (MNG) - Монгольская делегация во главе с вице-министром внешних связей Б.Батцэцэг 16 апреля приняла участие в конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде, Туркменистан, сообщает Mongolnow.

Темой конференции была: “Борьба с финансированием терроризма и потенциальные причины согласованности с организованной преступностью”. Конференция была посвящена 20-летию открытия Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Во время участия в мероприятии глава монгольской делегации Б.Батцэцэг выступила с речью о реализуемой политике правительства Монголии в улучшении международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и организованной преступностью и уважительном отношении к международным правовым нормам в оказании взаимной правовой помощи между странами.

В конференции приняли участие и представители дипломатических миссий и международных организаций.