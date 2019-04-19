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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Франция с 2007 года вложила в экономику Таджикистана более $86 млн

CA-NEWS (TJ) -  В 2007-2018 годы со стороны французских инвесторов в экономику Таджикистана было направлено $86,6 млн, из которых $67 прямые инвестиции. Об этом говорилось 18 апреля в Душанбе на форуме деловых кругов Таджикистана и Франции с участием представителей государственных структур, сообщает Asia-Plus.

Во встрече приняли участие глава госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода и государственный секретарь по иностранным делам Франции по внешней торговле, туризму и франкофонии Жан-Батист Лемуан.

В раках форума состоялись встречи предпринимателей двух стран в формате «B2B» («предприниматель с предпринимателем»), в ходе которых обсуждались возможности налаживания двустороннего сотрудничества.

Согласно официальным статистическим данным, объем двустороннего таджикско-французского торгового оборота в прошлом году составил всего около $17 млн, увеличившись по сравнению с 2017 годом в три раза.

Практически весь объем товарооборота между этими странами приходится на импорт французской продукции Таджикистаном.

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