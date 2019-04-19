СМИ: Внедрение исламского банкинга позволило бы Узбекистану привлечь $10 млрд инвестиций

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан может ежегодно привлекать до $10 млрд дополнительных иностранных инвестиций при внедрении исламского банкинга. Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, ссылаясь на местные СМИ.

Как сообщается, об этом заявил представитель Исламского банка развития Хусан Хасанов, выступая на конференции в рамках BankExpo 2019.

«На сегодняшний у людей имеются средства, которые они хранят дома и не вкладывают в традиционную банковскую систему в силу своих убеждений. Создание исламских финансовых институтов дает им возможность вкладывать деньги в исламский банк и умножать эти средства, - отметил Хасанов. Есть такие предприниматели, которые в силу своих религиозных убеждений не берут кредиты, это сдерживает рост их компаний. Если в Узбекистане будут созданы исламские финансовые институты, это будет дополнительной поддержкой их бизнеса и поспособствует созданию новых рабочих мест».

По словам Хусана Хасанова, привлечению инвестиций из стран Ближнего Востока и исламских финансовых институтов препятствует отсутствие соответствующего законодательства.