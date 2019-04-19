Беларусь и Таджикистан работают над созданием совместных предприятий в молочной отрасли

CA-NEWS (TJ) - Беларусь и Таджикистан будут развивать сотрудничество в сферах машиностроения и сельского хозяйства. Об этом 19 апреля сообщил журналистам перед заседанием белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, председатель белорусской части комиссии Анатолий Хотько, передает БЕЛТА.

"Направления развития взаимодействия между нашими странами определены - это машиностроение, сельское хозяйство, медицина, культура. Мы уже начинаем решать точечные вопросы. У нас есть совместное предприятие в сфере машиностроения (по сборке тракторов МТЗ в Гиссаре). Нужно выстроить пути продвижения наших товаров, в том числе через Таджикистан в сопредельные страны. Работаем над созданием совместных молочных предприятий. Будем сотрудничать и в сфере семеноводства, использовать ресурс наших ученых-селекционеров для повышения урожайности в Таджикистане", - сказал Анатолий Хотько.

Министр сельского хозяйства Таджикистана, председатель таджикской части межправкомиссии Саттори Иззатулло отметил, что сотрудничество двух стран развивается плодотворно.

"Собранные на совместном предприятии тракторы МТЗ уже работают на полях Таджикистана для обеспечения продовольственной безопасности. Усиливается взаимодействие по семеноводству, племеноводству. Будем плотно работать с белорусскими учеными по жаростойким и засухоустойчивым сортам и внедрять их в Таджикистане. Этот вопрос особенно актуален в связи с изменением климата. Стремимся, чтобы наши научно-исследовательские институты больше работали вместе и внедряли достижения науки в производство", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что совместное предприятие по переработке молока будет введено в эксплуатацию уже в сентябре. Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном в 2018 году составил $37,4 млн. Большой спектр белорусских товаров уже положительно зарекомендовал себя на таджикском рынке: тракторы и седельные тягачи, ДСП, ДВП, ковры и напольные покрытия, полиацетали и полиэфиры, шины. В свою очередь в Беларуси пользуются спросом таджикские товары: хлопковое нечесаное волокно, хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, орехи и др.