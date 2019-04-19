РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенту Узбекистана в Ташкенте вручат премию «Человек года в Азии»

CA-NEWS (UZ) -  31 мая в Ташкенте состоится медиа-форум Ассоциации журналистов Азии с участием журналистов-членов Ассоциации из более чем 20 стран. В ходе медиа-форума президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву будет лично вручена премия “Человек года в Азии”. Об этом сообщает издание «Наманганская правда» со ссылкой на Ассоциацию.

Напомним, в декабре 2018 года Шавкат Мирзиёев был признан человеком года в Азии по версии Ассоциации журналистов Азии (AJA). Глава Узбекистана стал победителем в номинации «политика». Эта победа была присуждена ему за большой вклад в дело установления мира в Центральной Азии и развитие активного сотрудничества с соседними странами.

Тогда сообщалось, что награждение победителей пройдет в ходе Генеральной ассамблеи AJA весной 2019 года.

Газета "Наманганская правда" является единственным узбекским СМИ, представленным в Ассоциации журналистов Азии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Иванка Трамп: я отклонила предложение отца стать главой Всемирного банка
  • В Португалии разбился туристический автобус, погибли 28 человек
  • В Монголии был обнаружен новый вид гобийских динозавров
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×