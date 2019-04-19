Президенту Узбекистана в Ташкенте вручат премию «Человек года в Азии»

CA-NEWS (UZ) - 31 мая в Ташкенте состоится медиа-форум Ассоциации журналистов Азии с участием журналистов-членов Ассоциации из более чем 20 стран. В ходе медиа-форума президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву будет лично вручена премия “Человек года в Азии”. Об этом сообщает издание «Наманганская правда» со ссылкой на Ассоциацию.

Напомним, в декабре 2018 года Шавкат Мирзиёев был признан человеком года в Азии по версии Ассоциации журналистов Азии (AJA). Глава Узбекистана стал победителем в номинации «политика». Эта победа была присуждена ему за большой вклад в дело установления мира в Центральной Азии и развитие активного сотрудничества с соседними странами.

Тогда сообщалось, что награждение победителей пройдет в ходе Генеральной ассамблеи AJA весной 2019 года.

Газета "Наманганская правда" является единственным узбекским СМИ, представленным в Ассоциации журналистов Азии.