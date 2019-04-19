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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году

CA-NEWS (CA) -  Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 19 апреля в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: "Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия".

"Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки", - заявил глава государства

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