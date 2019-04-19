Bentley врезался в остановку в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Автомобиль Bentley снес автобусную остановку на улице Калдаякова в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного ДП

"По предварительным данным, автомашина марки Toyota Camry выехал со второстепенной дороги, не уступив дорогу автомобилю «Bentley», который следовал по улице Калдаякова". Впоследствии Bentley врезался в остановку. Никто не пострадал, - сообщили в департаменте полиции.