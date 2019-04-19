В Казахстане создана туристская полиция (фото)

- Казахстан, общество
- 16:28, 19 апреля 2019
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- Обновлено: 16:30, 19 апреля 2019 English
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане создана туристская полиция, основная задача которой – консультирование, информирование туристов и гостей по интересующим вопросам и обеспечение их безопасности. Об этом доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на расширенном заседании коллегии МВД 19 апреля, сообщает пресс-служба МВД РК.
Тургумбаев сообщил, что в рамках концепции развития туристской отрасли, инициированы предложения по созданию электронных баз данных «Е-виза», «Е-гостиница».
Сегодня для граждан 117 стран визы оформляются в электронном виде и автоматически регистрируются при пересечении государственной границы. База данных «Е-гостиница» позволит сформировать учет мест проживания иностранцев и исключить обязанность посещать полицию для регистрации.
На первом этапе эти подразделения созданы в городах Нур-Султан, Алматы и Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях.
Сотрудники туристской полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать государственный, русский, английский языки, историю страны, а так же быть коммуникабельными и оперативными.