Изменение климата и внедрение передовых технологий порождает новые опасности на рабочих местах, - МОТ

CA-NEWS (CA) - Ежегодно сотни миллионов человек получают разного рода травмы или заболевания на рабочих местах, которые лишают их трудоспособности. А технологические преобразования порождают новые опасности. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). Он приурочен к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля, говорится на официальном сайте ООН.



Эксперты МОТ встревожены тем, что изменения на рынке труда, связанные с глобальным потеплением на планете, демографическими потрясениями, появлением новых технологий и деградацией окружающей среды создают и новые опасности в сфере занятости. Сегодня для многих людей труд сопряжен с психосоциальными рисками, стрессом и неинфекционными болезнями, в основном, сердечно-сосудистыми, респираторными и онкологическими заболеваниями.

Ежегодно 2,8 млн человек умирают в результате несчастных случаев на работе или от болезней, связанных с производством. Примерно 374 млн человек в год получают разного рода травмы и заболевания на рабочем месте. Их нетрудоспособность даже в течение нескольких дней оборачивается потерей от 4 до 6 процентов глобального ВПП.

Эксперты отметили, что в последние годы на производстве используются новые технологии, такие как оцифровка, робототехника и нанотехнологии. Они, как предполагают многие медики, также могут влиять на психосоциальное здоровье. Многие из этих новинок содержат материалы, опасные для здоровья. Для снижения их вредного воздействия работодатели, по мнению МОТ, должны проводить специальное обучение работников, чаще организовывать инспекции условий труда и брать на вооружение разного рода защитные механизмы.

Кроме того, в МОТ в связи с глобальным потеплением рекомендовали работодателям создать для сотрудников комфортные и не опасные для здоровья условия с точки зрения климата.

Эксперты призвали руководителей компаний и предприятий не злоупотреблять уязвимым положением отдельных категорий населения, например, мигрантов и молодых людей, не эксплуатировать их как рабов, выплачивать им достойную заработную плату и не принуждать к непосильному труду. На сегодняшний день примерно 36 процентов всех трудящихся в мире работают более 48 часов в неделю.

Все эти нарушения на рабочем месте оборачиваются заболеваниями людей трудоспособного возраста. Ежедневно примерно 6 500 умирают в результате профессиональных заболеваний и более тысячи - в результате травм на рабочем месте.

«Да, речь идет об огромных экономических потерях, но мы должны помнить и о невообразимых человеческих страданиях. Все эти показатели жертв и пострадавших трагичны еще и потому, что многие из этих случаев заболеваний, увечий и гибели можно было бы предотвратить», - заявила представитель МОТ Манал Аззи по случаю публикации доклада.

В МОТ призвали добиваться повышения культуры безопасности на рабочих местах, в том числе путем повышения ответственности работодателей.