Sony World Photography Awards огласил победителей этого года

CA-NEWS (CA) - Престижный международный конкурс Sony World Photography Awards 2019года определил победителей в профессиональной категории, сообщает BBC.

Фотографом года по версии этого конкурса стал итальянец Федерико Борелла, посвятивший свой проект тяжелому труду фермеров в страдающем от засухи индийском штате Тамил-Наду.

Борелла получил первое место в категории "Документальное фото" за свой проект "Пять градусов".

В своей работе фотограф задается вопросом: может ли резкий рост числа самоубийств среди индийских фермеров быть тесно связан с климатическими изменениями и ростом годовых температур?

Свой фотографии Борелла делал в Тамил-Наду, самом южном штате Индии, где в 2016-2017 годах случилась самая страшная за последние 140 лет засуха.