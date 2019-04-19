В Душанбе начались подготовительные работы к празднованию Дня Победы

CA-NEWS (TJ) - Постановлением председателя города Душанбе Рустама Эмомали утверждён План мероприятий по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов.

Как сообщает НИАТ «Ховар», в рамках утверждённого плана в честь Дня Победы в Душанбе предусмотрено проведение культурно-просветительских программ.

Накануне праздника по традиции участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов, членам семей погибших будет оказана разовая материальная помощь. Кроме того, лицам, награждённым в период войны орденами и медалями, работавшим в тылу, участникам военных операций на территории других стран (Афганистан), участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семьям, потерявшим кормильца в ходе защиты конституционного строя, также будет оказана материальная помощь за счёт резервного фонда Председателя города Душанбе.

Напомним, что завтра, 20 февраля, Душанбе отмечает День столицы, который празднуется ежегодно в третью субботу апреля. В честь праздника в городе пройдет масса различных мероприятий.