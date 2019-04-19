РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе начались подготовительные работы к празднованию Дня Победы

CA-NEWS (TJ) -  Постановлением председателя города Душанбе Рустама Эмомали утверждён План мероприятий по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы во Второй мировой войне 1941-1945 годов.

Как сообщает НИАТ «Ховар», в рамках утверждённого плана в честь Дня Победы в Душанбе предусмотрено проведение культурно-просветительских программ.

Накануне праздника по традиции участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов, членам семей погибших будет оказана разовая материальная помощь. Кроме того, лицам, награждённым в период войны орденами и медалями, работавшим в тылу, участникам военных операций на территории других стран (Афганистан), участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семьям, потерявшим кормильца в ходе защиты конституционного строя, также будет оказана материальная помощь за счёт резервного фонда Председателя города Душанбе.

Напомним, что завтра, 20 февраля, Душанбе отмечает День столицы, который празднуется ежегодно в третью субботу апреля. В честь праздника в городе пройдет масса различных мероприятий.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане спасатели нашли пропавшего в горах подростка в бессознательном состоянии
  • Рустам Эмомали создал «Фонд развития столицы Таджикистана»
  • Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся в России во второй половине апреля
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×