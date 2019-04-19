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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Нур-Султана отменил общегородской субботник из-за снега

CA-NEWS (KZ) -  Из-за снега выпавшего 19 апреля в Нур-Султане, аким столицы Бахыт Султанов отменил первый общегородской субботник. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Погода в нашем городе всегда непредсказуема. И завтра, увы, прогноз обещает нам холод, снег и дождь. В такую погоду выходить на улицу, тем более на "чистый флешмоб" и посадку деревьев, совсем некомфортно. Учитывая погодные условия, я предложил перенести первый городской субботник. О дате проведения общегородского субботника будет объявлено дополнительно», - написал он.

Ожидается, что ближайшие два дня неблагоприятная погода в столице сохранится.

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