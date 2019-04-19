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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во Владивостоке трёх мигрантов из Узбекистана подозревают в изнасиловании школьницы

CA-NEWS (UZ) -  Во Владивостоке полицейские задержали трех мигрантов из Узбекистана, которых подозревают в изнасиловании школьницы, сообщает издание «Регион online».

О преступлении в правоохранительные органы сообщила мать девочки. Она рассказала, что трое мужчин азиатской внешности обманули ее 16-летнюю дочь и обманом заставили ее зайти в одну из квартир на улице Снеговой. Там иностранцы надругались над девочкой.

Пока потерпевшая проходила необходимые экспертизы, стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались 38, 29 и 27-летний приезжие из Узбекистана.

Гастарбайтеров доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней проводится доследственная проверка. Правоохранители вопрос о возбуждении уголовного дела.

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