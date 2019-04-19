Из-за ливней в Туркменистане полегли урожаи пшеницы

CA-NEWS (TM) - На юге Туркменистана серьезно пострадали сельхозугодья, где росли пшеница и ячмень, а также поля, где недавно был высажен хлопчатник. Начиная с поселка Аннау под Ашхабадом и далее на восток до Мары зерновые полегли, а на хлопковых полях образовалась корка, не позволяющая пробиться росткам, сообщает 19 апреля Хроника Туременистана.

По словам арендатора хозяйства в Марыйском велаяте, пшеница и ячмень уже не смогут подняться. Из-за влажности на колосках образуется плесень, а когда солнце пригреет, на плесень нападут вредители. «Ожидать урожая вряд ли стоит. Хлопок же придется пересевать. А это для нас дополнительные расходы. К тому же он созреет слишком поздно и урожайность будет очень низкой. Это, конечно, если дальше погода будет благоприятной. Так что доходов нам ждать не стоит», – сказал он.

Неурожай пшеницы в 2018 году привел к перебоям с поставками в госмагазины местной муки и хлеба. Накануне сообщалось, что жители этрапов Байрамали, Гарагум, Йолотен, Сакар-чэге, Мургаб Марыйского велаята смогли купить норму муки за март месяц только в середине апреля. Норму за апрель, по словам продавцов, выдадут не ранее июня, когда начнется уборка пшеницы нового урожая.