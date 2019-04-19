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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай подписал 173 документа о сотрудничестве в рамках "Пояса и пути" с 125 государствами и 29 международными организациями

CA-NEWS (CA) -  Официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформы КНР Юань Да сегодня сообщил о том, что по состоянию на сегодняшний день Китай подписал 173 документа о сотрудничестве в рамках "Пояса и пути" с 125 государствами и 29 международными организациями, передает Жэньминь Жибао.

Юань Да отметил, что за последние шесть лет строительство "Пояса и пути" получило существенное развитие и ощутимые результаты.

Затрагивая тему инфраструктурной взаимосязанности, пресс-секретарь указал, что идет строительство железнодорожных дорог между Китаем и Лаосом, Китаем и Таиландом, Китай строит скоростную железнодорожную магистраль в Индонезии /Джакарта-Бандунг/, прокладывается дорога между Венгрией и Сербией в рамках инициативы "Пояс и путь", успешно продвигается строительство портов в Гвадаре, Хамбантоте, Пирее, Халифе. По состоянию на конец марта общее число рейсов китайско-европейского экспресса превысило 14 тыс, который беспрепятственно пересекает 50 городов в 15 странах, сказал Юань Да.

Говоря о свободной торговле , Юань Да отметил, что в период с 2013 по 2018 гг. общий объем торговли Китая со странами вдоль "Пояса и пути" превысил 6 трлн долларов США. Китайско-белорусский индустриальный парк, зона сотрудничества Китая и ОАЭ в области производственных мощностей, зона китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества в Суэце демонстрируют устойчивое развитие.

В финансовой сфере Китай последовательно заключил с более, чем 20 государствами вдоль "Пояса и пути" двусторонние соглашения о валютном свопе, с 7 странами подписал клиринговые соглашения для расчетов в юанях. По состоянию на конец 2018 года Китайская компания Sinosure обеспечило страховой защитой стран-участников проекта на общую сумму, превышающую 600 млрд долларов США.

Что касается связей между народами, сказал он, то был достигнут ряд успехов в вопросах научно-технического обмена, сотрудничества в сфере образования, культурного туризма, "зеленого" развития, оказания помощи зарубежным странам.

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