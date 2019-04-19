РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Южная Корея подписали соглашения более чем на $12 миллиардов

CA-NEWS (UZ) -  19 апреля президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали Совместную декларацию об особом стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.

Также между правительствами и министерствами подписаны документы касательно поощрения и взаимной защиты инвестиций, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, создания узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения и другие.

«Наши переговоры продемонстрировали, что сотрудничество Узбекистана и Южной Кореи в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным интересам наших народов, а также близость позиций по региональным и международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, в рамках визита подписаны соглашения по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму более $12 млрд.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Пакистане неизвестные напали на автобус и убили 14 человек
  • Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся в России во второй половине апреля
  • Глава МВФ впервые за десять лет посетит Узбекистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×