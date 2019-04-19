Узбекистан и Южная Корея подписали соглашения более чем на $12 миллиардов

CA-NEWS (UZ) - 19 апреля президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали Совместную декларацию об особом стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.



Также между правительствами и министерствами подписаны документы касательно поощрения и взаимной защиты инвестиций, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, создания узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения и другие.

«Наши переговоры продемонстрировали, что сотрудничество Узбекистана и Южной Кореи в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным интересам наших народов, а также близость позиций по региональным и международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, в рамках визита подписаны соглашения по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму более $12 млрд.