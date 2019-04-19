Дарига Назарбаева провела встречу с генсекретарем ТюркПА

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева провела встречу с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Алтынбеком Мамаюсуповым. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей деятельности ТюркПА, подготовки к очередному пленарному заседанию Ассамблеи, а также состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию взаимодействия между парламентами тюркоязычных государств.

А.Мамаюсупов подчеркнул активную деятельность казахстанских парламентариев в работе ТюркПА.

«Парламент Казахстана очень активно участвует в деятельности Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств и это очень радует. Мы сейчас расширяем круг вопросов в работе Ассамблеи и в этом вопросе вклад парламентариев Казахстана очень важен», - сказал Генеральный секретарь ТюркПА.