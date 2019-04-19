В Монголии врачи провели операцию по кесареву сечению в юрте

CA-NEWS (MNG) - 11 апреля в Монголии врачи успешно провели операцию по кесареву сечению в юрте скотовода, находящегося в 20 км от села (сомона) Тэлмэн Дзабханской области, сообщает Монцамэ.

Операция осложнялась тем, что 26-летняя женщина была на 36-й неделе беременности и находилась в тяжелом состоянии из-за резкого повышения артериального давления.

Врачи местного центра здравоохранения вызвали бригаду скорой помощи из центральной больницы села, которая провела экстренную операцию на месте.

Сегодня состояние матери стабилизировалось и находится с ребенком под врачебным наблюдением в местном центре здравоохранения.