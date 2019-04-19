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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пакистан присоединился к Исламской организации по продбезопасности

CA-NEWS (KZ) -  Пакистан стал 33-м членом Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В настоящее время членами IOFS являются Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Иран, Египет, Кувейт, Катар, Сенегал и другие мусульманские страны.

IOFS, как специализированный орган Организации исламского сотрудничества, разрабатывает систему продовольственной помощи в виде регионального фонда по типу FAO, включающего возможность создания в заинтересованных странах пула продовольствия. Штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности находится в Нур-Султане, говорится в пресс-релизе.

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