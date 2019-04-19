ООН: минувшие сутки стали для Ливии самыми кровавыми за последние пять лет

CA-NEWS (CA) - По словам заместителя генерального секретаря ООН Марка Локока, последние 24 часа жители Триполи в Ливии переживают самую жестокую вспышку насилия с 2014 года, сообщает русская служба новостей ООН.

«Несколько густонаселенных жилых районов подвергаются беспорядочным обстрелам. Последствия таких действий разрушительны для населения», - сказал Локок.

Он призвал воюющие стороны не применять оружие, которое ставит под угрозу жизнь мирных ливийцев и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным всемирной организации здравоохранения, в результате нынешнего противостояния в Ливии уже погибли 205 человек, еще 913 получили ранения. В числе жертв – медработники и спасатели, которые оказывали первую помощь пострадавшим в зоне конфликта.

Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается

В связи с острой нехваткой финансирования Марк Локок принял решение о выделении $2 млн из центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. За последние дни высокопоставленные сотрудники ООН не раз напоминали, что получено лишь 6 процентов от суммы, запрошенной на гуманитарные операции в Ливии в этом году. С учетом активизации боевых действий очевидно, что этих денег не хватает даже на самое необходимое.

«Средства, выделенные из центрального фонда, будут потрачены на обеспечение больниц и клиник материалами для хирургических операций и первой помощи при травмах», - подчеркнул Марк Локок. Деньги также будут направлены на закупку продовольствия для внутренних переселенцев и эвакуацию мигрантов и беженцев, которые находятся в центрах задержания, расположенных в зоне конфликта.

«Если боевые столкновения перекинутся на центр Триполи (сейчас эпицентр сражений находится на юге ливийской столицы), гуманитарным организациям придется существенно расширить свои операции в Ливии», - предупредил Локок.

1800 детей в Ливии необходимо срочно эвакуировать из зоны конфликта, где они подвергаются смертельной опасности. 7 300 детей уже покинули свои дома, спасаясь от насилия. Около полумиллиона несовершеннолетних по всей Ливии в той или иной степени страдают от конфликта. Около тысячи детей из семей мигрантов и беженцев находятся в центрах, расположенных в зоне боевых действий в Триполи. Об этом говорится в совместном заявлении главы ЮНИСЕФ Генриетты Фор и специального представителя генсека по детям и вооруженным конфликтам Вирджинии Гамбы.

«Мы напоминаем воюющим сторонам в Ливии об их обязанности защищать детей в полном соответствии с международным правом. Убийства детей, привлечение их к военным действиям, нападения на образовательные и медицинские учреждения, а также водонапорные станции являются грубым нарушением прав детей и должны быть немедленно прекращены», - подчеркивают Фор и Гамба.

Авторы заявления призвали принять предупреждающие меры, чтобы защитить детей, как того требует соответствующая резолюция Совета Безопасности. Они также потребовали обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся детям, а также предоставить им возможность покинуть зону конфликта.

Кризис в Ливии продолжается с 2011 года, когда свергли Муаммара Каддафи. С тех пор страну раздирает междоусобица.