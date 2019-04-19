В Ташкенте проходит концерт мастеров искусств Узбекистана и Южной Кореи (онлайн трансляция)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте к визиту президента Республики Корея Мун Чжэ Ин проходит концерт мастеров искусств Узбекистана и Южной Кореи.

Напомним, визит южнокорейского лидера в Узбекистан проходит 18-19 апреля. Программой визита предусмотрены встречи президента Мун Чжэ Ина с членами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, участниками бизнес-форума ведущих компаний двух стран и участие глав государств в церемонии открытия Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте. Также планируется визит в Самарканд.