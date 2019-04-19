РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте проходит концерт мастеров искусств Узбекистана и Южной Кореи (онлайн трансляция)

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте к визиту президента Республики Корея Мун Чжэ Ин проходит концерт мастеров искусств Узбекистана и Южной Кореи.

Напомним, визит южнокорейского лидера в Узбекистан проходит 18-19 апреля. Программой визита предусмотрены встречи президента Мун Чжэ Ина с членами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, участниками бизнес-форума ведущих компаний двух стран и участие глав государств в церемонии открытия Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте. Также планируется визит в Самарканд.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане запустили интерактивную карту туалетов
  • В рейтинге свободы прессы среди стран Центральной Азии лидирует Кыргызстан, а Туркменистан на последнем месте всего списка
  • С начала года Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму $44,4 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×