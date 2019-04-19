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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Церемония отречения императора Японии назначена на 30 апреля

CA-NEWS (CA) -  Правительство Японии официально решило провести церемонию отречения императора Акихито от престола 30 апреля как государственный акт, предусмотренный Конституцией, сообщает NHK.

Решение по поводу одной из церемоний, связанных с передачей императорского престола, было принято на заседании кабинета министров в пятницу. Отречение от престола станет первым актом такого рода за всю историю действия Конституции Японии.

"Тайирэй-Сэйдэн-но-ги" или Церемония отречения его величества императора в государственном зале начнется в 5 часов вечера 30 апреля в зале Мацу-но-ма в Императорском дворце в Токио и будет длиться 10 минут.

Церемонию посетят более 330 видных государственных деятелей, включая глав исполнительной, законодательной и судебной власти Японии, членов кабинета министров и глав местных правительств.

После того, как император Акихито и императрица Митико войдут в комнату, меч и украшение из яшмы, две из трех императорских регалий - символов императорского трона, будут помещены на стенд под названием "ан".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит о том, что император покидает трон на основе специального закона, принятого в июне 2017 года. Абэ также выразит благодарность императору от лица общественности.

Уходящий с поста император выступит с речью, которая станет его последней на этом посту.

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