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  20 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Европарламент планирует упростить выдачу шенгенских виз

CA-NEWS (CA) -  Евросоюз может в течение года упростить правила выдачи шенгенских виз для «туристов с хорошей историей». Соответствующую инициативу Еврокомиссии в пятницу, 19 апреля, одобрил Европарламент. Теперь законодательное предложение должны принять все 28 стран—членов Совета ЕС, сообщает ЕК.

Так, срок подачи заявки на шенгенскую визу увеличится вдвое – с трех до шести месяцев до планируемой поездки. При этом многократные визы будут выдавать на более долгий срок: туристы с положительной историей смогут рассчитывать на визы сроком от одного года до пяти лет. Визовый сбор для туристов из стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима, снизится с €60 до €40.

«Туризм играет ключевую роль в европейской экономике, обеспечивая около 10% ВВП Евросоюза. Хотя государства—члены ЕС входят в число ведущих мировых туристических направлений, длительные и обременительные процедуры могут удерживать туристов от поездок в Европу»,— объясняет Еврокомиссия необходимость изменений.

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