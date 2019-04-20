В Туркменистане среди сотрудников госучреждений провели разъяснение по узаконенным спискам зарубежных вузов

CA-NEWS (TM) - Вслед за утверждением списка признаваемых Туркменистаном зарубежных вузов, в госучреждениях и средних школах страны начали проводить разъяснительные мероприятия.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, на собраниях, кроме сотрудников учреждений, присутствуют представители силовых структур.

"19 февраля в 15 часов в хякимлике Дашогуза срочно собрали представителей бюджетных организаций, за исключением педагогов школ. На этом собрании с присутствием представителей образовательных структур, силовых органов, миграционной службы, было объявлено об узаконенном списке зарубежных вузов, дипломы которых Туркменистан будет признавать и студентам которых будут конвертировать валюту на обучение", - сообщил 19 апреля корреспондент Азатлыка в Туркменистане, отметив, что собравшихся предупредили о том, что списки эти ежегодно будут меняться, в "зависимости от рейтингов институтов".

В течении нескольких дней работники сектора образования проводят в школах столицы встречи со старшеклассниками и их родителями, рекомендуя выбирать для учёбы за границей те вузы, дипломы которых будут признаваться в Туркменистане.

Утвержденный Министерством образования Туркменистана перечень иностранных вузов, дипломы которых будут признаваться в стране, был обнародован накануне. Список вступит в силу 1 сентября.

Согласно списку, попавшему в распоряжение Азатлыка 16 апреля, среди одобренных учебных заведений есть университеты России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, Грузии и Белоруссии. В него включены по одному университету в Белоруссии и Грузии, два в Казахстане и десятки российских, индийских и китайских.

В настоящее время многих в Туркменистане беспокоит вопрос конвертации денежных средств, предусмотренный государством для граждан, обучающихся в зарубежных вузах.

По словам корреспондента Азатлыка, этот вопрос вызвал наибольший интерес у присутствовавших на собрании в Дашогузе 19 апреля:

- На вопросы обеспокоенных родителей учеников, будут ли конвертировать обучение в тех вузах, где уже учатся студенты, конкретного ответа не дали. Сказали "на усмотрение банков". А это означает, что конвертации не будет.

Ранее источники Азатлыка в Туркменистане сообщали о том, что возможность конвертировать валюту по официальному курсу, все еще будет предоставляться студентам, которые уже обучаются в зарубежных учебных заведениях, не вошедших в список.

Курс ЦБ Туркменистана на протяжении длительного времени остается неизменным и составляет 3,5 маната за $1. Курс на черном рынке почти в пять раз выше. Кроме того, наличный обмен валют в стране с 2016 года является нелегальным.