В Актюбинской области отчим изнасиловал малолетнюю приемную дочь

CA-NEWS (KZ) - В Актюбинской области отчим несколько лет насиловал малолетнюю приемную дочь. Сейчас девочке 10 лет. О том, что ребенок подвергается насилию, сообщили учитель и медик, которые узнали об этом случайно, передает Первый канал Еврази я.

"Учитель вызвала ночью 13 числа. Посмотрела, на тот момент она лежала. Классный руководитель сказала, что девочка жалуется на боли в паху. Я спросила, болит живот? Она ответила, что пах. Я сказала, чтобы ее отвели к врачу в Бугетсай", - сообщает Рысжан Адасугирова, медсестре сельского пункта.

Амансулу Аргынбаева, классный руководитель рассказала, что отчим изнасиловал девочку в алкогольном состоянии. Со слов девочки, он ударил маму, та потеряла сознание. Прогнал всех, а потом изнасиловал девочку в рядом стоящем сарае.

По данному факту заведено уголовное дело. Отчим задержан и находится в следственном изоляторе. С девочкой работают психолог и социальный работник. Мать находится в кризисном центре Актобе. С насильником она не была официально зарегистрирована.

От первого брака у 32-летней женщины две дочери и сын. В гражданском браке она родила еще одного ребенка. Дети временно определены в интернат.