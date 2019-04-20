РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Актюбинской области отчим изнасиловал малолетнюю приемную дочь

CA-NEWS (KZ) -  В Актюбинской области отчим несколько лет насиловал малолетнюю приемную дочь. Сейчас девочке 10 лет. О том, что ребенок подвергается насилию, сообщили учитель и медик, которые узнали об этом случайно, передает Первый канал Еврази я.

"Учитель вызвала ночью 13 числа. Посмотрела, на тот момент она лежала. Классный руководитель сказала, что девочка жалуется на боли в паху. Я спросила, болит живот? Она ответила, что пах. Я сказала, чтобы ее отвели к врачу в Бугетсай", - сообщает Рысжан Адасугирова, медсестре сельского пункта.

Амансулу Аргынбаева, классный руководитель рассказала, что отчим изнасиловал девочку в алкогольном состоянии. Со слов девочки, он ударил маму, та потеряла сознание. Прогнал всех, а потом изнасиловал девочку в рядом стоящем сарае.

По данному факту заведено уголовное дело. Отчим задержан и находится в следственном изоляторе. С девочкой работают психолог и социальный работник. Мать находится в кризисном центре Актобе. С насильником она не была официально зарегистрирована.

От первого брака у 32-летней женщины две дочери и сын. В гражданском браке она родила еще одного ребенка. Дети временно определены в интернат.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Беларусь и Таджикистан работают над созданием совместных предприятий в молочной отрасли
  • Церемония отречения императора Японии назначена на 30 апреля
  • Президент Монголии передал подарок лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. О подарке ничего неизвестно
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×