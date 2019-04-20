В Минэнерго Казахстана установили, по чьей вине произошла утечка нефтяных отходов в Каспий

CA-NEWS (KZ) -

Специалистами лабораторно-аналитического контроля совместно с РГП «Казгидромет» отобраны пробы воды по факту утечки нефтепродуктов в грузовом районе Баутино, передает ИА «NewTimes.kz». Напомним, 9 апреля в порту Баутино очевидец снял на видео разлив мазута в Каспийское море на акватории порта.

По данному факту департаментом экологии по Мангистауской области в отношении ТОО «West Commerce Trade» проведена внеплановая проверка, по результатам которой установлено незначительная утечка нефтепродуктов на площади 40 кв.м. во время поднятия затопленного судна из воды на поверхность. Согласно результатам анализа проб воды выявлено превышение предельно допустимой концентрации по меди – 149 мг/л и нефтепродукту – 0,158 мг/л.

За допущенные нарушения экологического законодательства ТОО «West Commerce Trade» привлечено к административной ответственности по ст. 324 и ст.327 кодекса РК «Об административных правонарушениях».

В настоящее время департаментом производятся расчеты по возмещению экологического ущерба, нанесенного окружающей среде. Участок загрязненный нефтепродуктами ликвидирован.