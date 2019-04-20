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  20 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самая низкая температура в одном из аймаков Монголии составила -36°С

CA-NEWS (MNG) -  По сведениям Гидрометинститута Монголии, в марте 2019 года самое большое количество осадков /19.3 мм/ выпало в сомоне Богд аймака Увурхангай, передает Montsame.

Самая теплая погода - в +19,4 градуса -- зафиксирована на территориии сомона Шинжээст аймака Баянхонгор, а самая холодная – 36 градусов -- в сомоне Зуунговь аймака Увс. Самая высокая скорость ветра -- до 27 м/с -- зарегистрирована в сомоне Шинжээст аймака Баянхонгор.

Абсолютная толщина снежного покрова на территории сомона Яруу аймака Завхан достигла 11 см.

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