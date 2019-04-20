В Душанбе будет создана таджикско-турецкая компания по производству труб из стекловолокна

CA-NEWS (TJ) - Председатель города Душанбе Рустам Эмомали принял накануне председателя Совета директоров компании «Караманчи Холдинг» Турецкой Республики Фотеха Караманчи, передает Avesta.

Главной темой встречи был вопрос осуществления сотрудничества между компанией «Караманчи Холдинг» и мэрией города Душанбе.

По данным источника, также на встрече были обсуждены возможности инвестирования и дальнейшая деятельность турецкой компании в Душанбе.

Как было отмечено, компания «Караманчи Холдинг» осуществляет свою деятельность в трёх направлениях: текстильная промышленность, выпуск труб из стекловолокна и гидроэнергетика, в нескольких странах открыты филиалы компании.

В ходе обсуждения вопросов налаживания двустороннего сотрудничества, стороны пришли к соглашению о создании в Душанбе совместного предприятия по выпуску высококачественных труб из стекловолокна.

В ходе переговоров стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.