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  20 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Компания «Узбекистон темир йуллари» строит школу в Таджикистане

CA-NEWS (UZ) -  Распоряжением правительства Узбекистана от 14 июля 2018 года железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» построит и оснастит оборудованием школу в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари»

Как отметили в компании, здание школы уже построено, завершены работы по внутренней и наружной отделке стен, по установке дверных и оконных рам, а также монтаж электрооборудования. В настоящее время ведется строительство котельной и насосной станции, установка стальных решеток. В строительно-монтажных работах задействовано более 10 современной техники и машины, порядка 150 строителей, инженеров и технический персонал.

На данной территории пробурили скважину на воду глубиной 180 метров. Для учащихся школы будет доступна питьевая вода.

Под строительство школы было выделено 2,1 гектаров земли. Новый объект планируется сдать уже в конце текущего года.

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