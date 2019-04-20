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  20 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Ташкента пытался обменять в банке 29 000 фальшивых евро

CA-NEWS (UZ) -  В столице Узбекистана задержан мужчина, который пытался обменять на сумы 58 фальшивых купюр по 500 евро, сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

Событие произошло в Юнусабадском районе Ташкента. Гражданин А.З. принес в филиал АКБ «Асака банк» 29 000 евро, чтобы получить взамен национальную валюту. Однако сотрудники банка выявили подделку.

Как показала доследственная проверка, проведенная сотрудниками Мирабадского районного отдела Департамента и РОВД, все 58 купюр оказались фальшивыми. Их владелец задержан, ведется следствие.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег.

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