Житель Ташкента пытался обменять в банке 29 000 фальшивых евро

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана задержан мужчина, который пытался обменять на сумы 58 фальшивых купюр по 500 евро, сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.



Событие произошло в Юнусабадском районе Ташкента. Гражданин А.З. принес в филиал АКБ «Асака банк» 29 000 евро, чтобы получить взамен национальную валюту. Однако сотрудники банка выявили подделку.

Как показала доследственная проверка, проведенная сотрудниками Мирабадского районного отдела Департамента и РОВД, все 58 купюр оказались фальшивыми. Их владелец задержан, ведется следствие.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег.