В ДРК убит сотрудник ВОЗ, помогавший стране справиться со вспышкой Эболы

CA-NEWS (CA) - Руководители ООН и ВОЗ осудили нападение на больницу в Демократической Республике Конго (ДРК), в результате которого погиб врач-эпидемиолог, помогавший местным медикам остановить распространение Эболы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти страны сделать все возможное для того, чтобы найти и призвать к ответственности виновных.

Эпидемиолог ВОЗ д-р Ричард Валери Музоко Кибунг погиб в результате нападения на университетствую больницу в Бутембо. Двое его коллег получили ранения, но находятся в стабильном состоянии.

«Мы все глубоко скорбим в связи с потерей коллеги и соратника д-ра Музоко. Стремясь спасти людей, он рисковал собственной безопасностью», - сказал Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус. Д-р Гебрейесус и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразили соболезнования близким погибшего врача. C начала года уже несколько медицинских центров в ДРК подверглись нападениям со стороны вооруженных групп.

«Это еще одно трагическое напоминание о том, какой опасности подвергают себя медики, защищая здоровье и жизнь других», - отметил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что медработники и медицинские учреждения ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью. Д-р Гебрейесус сообщил, что ВОЗ проведет оценку ситуации с точки зрения безопасности пациентов, медицинского персонала и других сотрудников, участвующих в борьбе с Эболой.

«В то же время мы полны решимости и дальше оказывать поддержку министерству здравоохранения ДРК с тем, чтобы как можно скорее остановить вспышку [Эболы]», - заявил Генеральный директор ВОЗ.

Глава ООН призвал конголезские власти сделать все возможное для того, чтобы найти тех, кто совершил это нападение, и привлечь их к ответственности. «Генеральный секретарь выражает солидарность с народом и правительством Демократической Республики Конго вновь подтверждает решимость всех учреждений системы ООН, работая вместе с конголезскими властями покончить со вспышкой Эболы», - говорится в заявлении главы ООН.

Специалисты ВОЗ объявили нынешнюю вспышку Эболы самой масштабной в истории ДРК.