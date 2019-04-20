В Узбекистане появится возможность купить стаж сроком до 5 лет

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане планируется возможное предоставление права покупать рабочий стаж, с ограничением в 5 лет, сообщает Kun.uz.

«В новой концепции предлагается дать возможность покупать рабочий стаж до 5 лет. К примеру, нынешний минимальный рабочий стаж для женщин - 20 лет, а для мужчин - 25 лет. По каким-либо причинам стаж мужчины составил 23 года, а это значит, что полной пенсии у него не будет. В таких случаях предполагается дать возможность купить недостающий стаж в 2-3 года посредством платежа в пенсионный фонд. Тогда человек сможет получать полную пенсию», - сказал Ё.Турсунов, в рамках международной конференции «Реформа пенсионной системы и зарубежный опыт».

Согласно концепции, предлагается давать возможность получения пенсии, например, женщина, занятым воспитанием своих детей. Ее супруг сможет внести взнос в пенсионный фонд за свою супругу, таким образом обеспечив, получение ею рабочего стажа.

Также будет возможность для женщин-после превышения ими стажа в 20 лет к нему ежегодно будет добавляться по 1 проценту.