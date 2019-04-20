Супруги президентов Узбекистана и Кореи посетили детские сады Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Первые леди Узбекистана и Южной Кореи Зироат Мирзиёева и Ким Чжон Сук 19 апреля посетили ряд учреждений социальной и культурной сферы, сообщило УзА.



Супруга пребывающего в Узбекистане стране с государственным визитом президента Республики Корея Ким Чжон Сук в сопровождении супруги главы Узбекистана Зироат Мирзиёевой посетили дошкольное образовательное учреждение №369 в Яккасарайском районе Ташкента.

Гостьи ознакомились с созданными здесь условиями для воспитанников. Понаблюдали и приняли участие в занятиях, проводимых по специальной методике с учетом творческого и интеллектуального потенциала каждого ребенка.

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Зироат Мирзиёева и Ким Чжон Сук побывали также в Галерее изобразительного искусства Узбекистана, где ознакомились с выставкой народно-прикладного творчества. Большое впечатление на гостью произвели также показ национальных костюмов и обряд "Келин салом" - приветствие невесты, отметило издание.

Первые леди Узбекистана и Южной Кореи посетили также дом престарелых "Ариран" в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Они ознакомились с удобствами для жителей пансионата, побеседовали с представителями старшего поколения. Прозвучали искренние слова: "Корея - наша историческая родина, а Узбекистан приютил нас и стал родным, мы навеки в долгу перед ним". Ким Чжон Сук выразила народу Узбекистана благодарность за великодушие и доброту, оказанную корейцам. От имени первых леди пансионату "Ариран" подарен новый автобус.