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  20 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-президент АБР посетил Узбекистан с целью продолжения 24-летнего сотрудничества

CA-NEWS (UZ) -  Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шисинь Чен высоко оценил реализуемую Правительством программу реформ и руководство процессом преобразования страны в сильную рыночную экономику во время своего 4-дневного визита в Узбекистан с 16 по 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба АБР.

Это был первый визит Чена в Узбекистан, после вступления в должность в АБР в декабре 2018 года. В ходе своего визита он встретился с заместителем премьер-министра и министром финансов Джамшидом Кучкаровым, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, первым заместителем министра экономики и промышленности и заместителем Управляющего АБР Равшаном Гулямовым, и другими государственными должностными лицами.

«На протяжении более двух десятилетий Узбекистан и АБР работали вместе на цели процветания народа Узбекистана», - сказал Чен. «Мы надеемся и дальше укреплять наше партнерство, инвестируя в ключевые сектора экономики и развивая партнерские отношения в сфере знаний и инновационные подходы к финансированию».

АБР готовит новую пятилетнюю Стратегию партнерства по стране для Узбекистана, чтобы создать более прочную основу для инклюзивного, диверсифицированного и устойчивого экономического роста, улучшения управления и институционального потенциала, а также развития регионального сотрудничества и связности. Предлагаемая стратегия партнерства по стране на 2019–2023 годы поддерживает стратегию развития Правительства и приоритеты Узбекистана. АБР планирует мобилизовать более $1 млрд. в год в течение следующих трех лет для улучшения водоснабжения и санитарии, транспортной инфраструктуры, производства и распределения энергии и занятости молодежи, создания рабочих мест в сельской местности, расширения доступа к современной медицинской помощи и поддержки правительственной программы реформ в области улучшения экономического управления и социальной защиты.

С момента вступления в АБР в 1995 году, Узбекистану было выделено 70 займов на общую сумму $7,4 млрд.

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