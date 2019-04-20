11 человек погибли в ДТП в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - 20 апреля около 05:00 в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение Toyota Camry с двигавшемся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе водитель пассажирского автобуса попытался избежать столкновения, но транспорт опрокинулся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В результате аварии на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека.

На место происшествия выехали первый заместитель акима области Б.Орынбеков, прокурор области Ж.Кусаинов, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а так же вертолетная техника "Казавиаспас" КЧС МВД.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на место прибыли начальник управления здравоохранения области М. Жуманкулов с тремя опытными хирургами.

Также на место происшествия для оказания помощи пострадавшим от Министерства обороны РК были выделены военнослужащие и спецтехника. В военный госпиталь было доставлено восемь пострадавших