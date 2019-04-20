На автодороге Алматы - Ташкент перевернулся пассажирский автобус, среди пострадавших - граждане Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 20 апреля около 5 часов утра на юге Казахстана пассажирский автобус попал в смертельное ДТП. В результате аварии погибли 11 человек, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.

По сообщению МВД Казахстана, инцидент произошёл на 181 км автодороги Алматы-Ташкент в Кордайском районе Жамбылской области, где столкнулись Toyota Camry и припаркованный вдоль дороги грузовик.

Следовавший по трассе пассажирский автобус, пытаясь избежать столкновения с двумя участниками ДТП, перевернулся.

В результате ДТП на месте погибли восемь человек, еще 32 человека были госпитализированы. Позднее в больнице от полученных травм умерли еще три человека.

По сообщению МИД Узбекистана, с различными травмами в Отрарскую больницу доставлены граждане Узбекистана:

1.Джуманиязова Мархамат, 1996 г.р., уроженка г.Хивы;

2. Ахметова Рохила, 1994г.р.;

3. Жаббаров Шодлик Максудович, уроженец г.Хивы;

4. Матжанов Отабек Абдуллаевич, 1985 г.р., уроженец Республики Каракалпакстан;

5. Хайдаров Сардор Анорбой угли, 1994г.р.,

В Кордайскую больницу доставлены граждане Узбекистана:

1. Исламеддинов Абухаттар угли, 1997 г.р.;

2. Мухаммаджанов Зоводбек, 1999 г.р.

Генконсульством поддерживается оперативная связь с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Джамбылской области Казахстана. На место происшествия срочно выехал сотрудник Генконсульства Узбекистана.

Информация о погибших гражданах Узбекистана на настоящий момент отсутствует.