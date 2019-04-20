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  20 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские дипломаты подключилось к делу о гибели мужчины, скелет которого нашли на границе Казахстана
Предыстория: ашли скелет парня из Узбекистана, замёрзшего зимой в степи (осторожно, фото 18+!)

CA-NEWS (UZ) -  Генеральное консульство Узбекистана в Казани обратилось к российским властям для получения подтверждения информации о гибели узбекистанца, который скончался зимой, пытаясь пешком незаконно попасть в Россию.

«Генеральное консульство нашей страны в Казани в настоящее время установило связь с местными органами власти для получения официального подтверждения по данному происшествию и оказания при необходимости содействия по возникающим вопросам», – сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в Оренбургской области в районе поселка Акбулак обнаружены останки человека. Рядом был найден паспорт гражданина Узбекистана. Предположительно он замерз, пересекая пешком зимой границу России с Казахстаном.

22 февраля 2019 года в паблике «Объявления Актобе» жена пропавшего разместила объявление с просьбой помощи в поисках.

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