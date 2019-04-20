Спортсмены из 17 стран мира приняли участие в Х Международном полумарафоне в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Десятый международный полумарафон, посвященный празднованию Дня столицы, состоялся в субботу в Душанбе. В забеге принимали участие спортсмены из 17 стран мира и таджикские легкоатлеты, победу в мужском забеге одержал эфиоп Фенте Гирма, в женском - Дарья Маслова из Кыргызстана, об этом сообщает ТАСС .

"Для участия в нынешнем полумарафоне в Душанбе приехали 34 спортсмена, в том числе, из стран СНГ - России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а также Украины, Австралии, Австрии, Афганистана, Кении, Нидерландов, Китая и Эфиопии и других. Вместе с ними соревновались 100 таджикских спортсменов", - сообщил руководитель пресс-службы мэрии Душанбе Абдумаджид Усмонов.

Наряду с профессиональными спортсменами марафонную дистанцию преодолели еще более сотни любителей бега. Полумарафон традиционно проводится в День столицы, который отмечается ежегодно в третью субботу апреля, дистанция составляет 21,97 км. Организаторами мероприятия выступили столичная мэрия и комитет по делам молодежи и спорта страны.

"В этом году наши спортсмены серьезно готовились к этому мероприятию. Впервые учебно-тренировочные сборы проходили в четыре этапа - в районах Сангвор, Варзоб, в городе Душанбе и на Иссык-Куле в Киргизии", - сказал главный тренер сборной страны по легкой атлетике Гайрат Негматов.

Как и в 2018 году, в забеге среди женщин первой преодолела дистанцию Дарья Маслова (Киргизия), на втором месте Гуангул Хирут Бейте (Эфиопия), на третьем - Ситора Хамидова (Узбекистан). В мужском забеге победителем стал Фенте Гирма (Эфиопии), второе и третье место досталось Николаю Южимчуку (Украина) и Михаилу Касилову (Россия) соответственно. Победители как в женском, так и в мужском забеге получили дипломы и денежные призы.

Международный полумарафон, который проходит уже в десятый раз в столице Таджикистана, входит в список соревнований Международной ассоциации марафонов и бега на длинные дистанции.