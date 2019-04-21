На Шри-Ланке произошло шесть взрывов в католических церквях и отелях. Погибли 50 человек, около 300 ранены

CA-NEWS (CA) - На Шри-Ланке произошли шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб, сообщает BBC News.

По предварительным данным погибли 50 человек, около 300 ранены.

Взрывы случились практически одновременно в трех отелях и одной церкви в столице страны Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Пока никто не взял ответственность за случившееся.