Пострадавшие в ДТП в Казахстане узбекистанцы спецбортом доставлены на родину

CA-NEWS (UZ) - Девять пострадавших в ДТП в Жамбылской области Казахстана граждан Узбекистана спецбортом МЧС доставлены в Узбекистан. Одна пострадавшая остается в больнице в Казахстане, сообщает пресс-служба МИДа.

21 апреля девять пострадавших граждан из Узбекистана на реанимобилях были вывезены из Казахстана в Бишкек, откуда специальным бортом МЧС были доставлены в Узбекистан.

Среди пострадавших, получивших травмы различной тяжести девять граждан Узбекистана, среди которых одна женщина.

Кроме того, двое граждан, не пострадавшие в ходе ДТП, после осмотра медиков выехали в Алматы в сопровождении прибывших родственников.

Жуманиязова Мархамат,1996г.р., продолжает оставаться в городской больнице Тараза под наблюдением врачей в связи с противопоказаниями к транспортировке.

В морге Центральной районной больницы с.Кордай находятся тела погибших граждан Узбекистана:

1. Абдухаликов Уринбой Мирхамит угли, 04.11.1993 г.р.;

2. Калмуратов Алишер Сапарбаевич, 30.12.1988 г.р.;

3. Ермекбаева Дилором, 1972 г.р.

В соответствии с действующей процедурой после проведения официального опознания казахстанская сторона обеспечит транспортировку тел погибших до казахстанско-узбекской границы (КПП «Жибек Жолы» - «Гишт куприк»).

Представитель Генконсульства находится в с.Кордай для оказания необходимого содействия.