Пострадавшие в ДТП в Казахстане узбекистанцы спецбортом доставлены на родину

- Узбекистан, общество
- 14:52, 21 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Девять пострадавших в ДТП в Жамбылской области Казахстана граждан Узбекистана спецбортом МЧС доставлены в Узбекистан. Одна пострадавшая остается в больнице в Казахстане, сообщает пресс-служба МИДа.
21 апреля девять пострадавших граждан из Узбекистана на реанимобилях были вывезены из Казахстана в Бишкек, откуда специальным бортом МЧС были доставлены в Узбекистан.
Среди пострадавших, получивших травмы различной тяжести девять граждан Узбекистана, среди которых одна женщина.
Кроме того, двое граждан, не пострадавшие в ходе ДТП, после осмотра медиков выехали в Алматы в сопровождении прибывших родственников.
Жуманиязова Мархамат,1996г.р., продолжает оставаться в городской больнице Тараза под наблюдением врачей в связи с противопоказаниями к транспортировке.
В морге Центральной районной больницы с.Кордай находятся тела погибших граждан Узбекистана:
1. Абдухаликов Уринбой Мирхамит угли, 04.11.1993 г.р.;
2. Калмуратов Алишер Сапарбаевич, 30.12.1988 г.р.;
3. Ермекбаева Дилором, 1972 г.р.
В соответствии с действующей процедурой после проведения официального опознания казахстанская сторона обеспечит транспортировку тел погибших до казахстанско-узбекской границы (КПП «Жибек Жолы» - «Гишт куприк»).
Представитель Генконсульства находится в с.Кордай для оказания необходимого содействия.