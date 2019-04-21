Президент Республики Корея 21 апреля отбыл из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 18-21 апреля 2019 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин находился в стране с государственным визитом.

В рамках визита достигнуты важные договоренности и подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, где выступил с речью перед членами парламента.

Высокий гость посетил площадь Мустакиллик. Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в состоявшейся в Узэкспоцентре церемонии открытия Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

Главы государств вместе с супругами приняли участие в концерте, организованном в честь визита во дворце международных форумов "Узбекистон" с участием узбекских и корейских мастеров искусств.

20 апреля в городе Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Дома корейской культуры и искусства. Президент главы государств вместе с супругами открыли этот дворец дружбы и культуры.

В этот день Мун Чжэ Ин прибыл в город Самарканд. Президенты в сопровождении супруг осмотрели исторические памятники Самарканда.

21 апреля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил визит в нашу страну и отбыл из Самарканда. Высокого гостя проводили официальные лица Республики Узбекистан