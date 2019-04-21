Президент Южной Кореи посетил Самарканд и осмотрел исторические памятники

- Узбекистан, общество
- 15:03, 21 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В рамках государственного визита 21 апреля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл в город Самарканд.
Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин вместе с супругами посетили исторические памятники древнего города.
Сперва главы государств побывали в обсерватории и музее Улугбека.
Затем Президенты Узбекистана и Южной Кореи посетили музей “Афросиаб”. Хранящиеся здесь уникальные экспонаты и настенные рисунки привлекают внимание туристов со всего мира, в том числе из Южной Кореи. На одной из фресок, датирующейся VII веком, изображена церемония приема правителем Самарканда посла древнекорейского государства Когурё.
Президент Южной Кореи с особым интересом осмотрел рисунки и отметил, что дружественные связи между двумя народами уходят корнями вглубь прошлого. Он выразил уверенность, что традиции дружбы и сотрудничества будут продолжены и в дальнейшем.
Здесь же в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанным меморандумом о взаимопонимании между Академией наук Республики Узбекистан и Администрацией культурного наследия Республики Корея о сотрудничестве в сфере культурного наследия.
Президент Республики Корея с искренним восторгом ознакомился с каждым памятником Регистана, представленными здесь изделиями национального ремесленничества. Высокому гостю рассказано об истории строительства и архитектуре медресе, символике орнаментов и смысле надписей, отметили в пресс-службе главы государства.