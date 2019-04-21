На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Всего совершено 8 взрывов, более 180 погибших и 500 пострадавших(видео)

CA-NEWS (CA) - На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Седьмой взрыв произошел в городе Дехивала на западе Шри-Ланки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал Ada Derana.

По данным портала, седьмой взрыв прогремел рядом с зоологическим садом. Жертвами взрыва стали два человека, несколько пострадали.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, зоологический сад временно закрыт.

О восьмом взрыве, произошедшем в жилом комплексе в пригороде Коломбо, сообщает агенство France Press.

Взрывы произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание. Ранее местный телеканал News 1st сообщал, что число погибших в результате шести взрывов достигло 185, почти 500 человек пострадали.

После серии взрывов в стране заблокировали социальные сети и мессенджеры.