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  21 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Всего совершено 8 взрывов, более 180 погибших и 500 пострадавших(видео)
Предыстория: На Шри-Ланке произошло шесть взрывов в католических церквях и отелях. Погибли 160 человек, более 360 ранены

CA-NEWS (CA) -  На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Седьмой взрыв произошел в городе Дехивала на западе Шри-Ланки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал Ada Derana.

По данным портала, седьмой взрыв прогремел рядом с зоологическим садом. Жертвами взрыва стали два человека, несколько пострадали.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, зоологический сад временно закрыт.

О восьмом взрыве, произошедшем в жилом комплексе в пригороде Коломбо, сообщает агенство France Press.

Взрывы произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание. Ранее местный телеканал News 1st сообщал, что число погибших в результате шести взрывов достигло 185, почти 500 человек пострадали.

После серии взрывов в стране заблокировали социальные сети и мессенджеры.

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