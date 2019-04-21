На Шри-Ланке задержали семь человек, подозреваемых во взрывах

- Азия и мир, происшествия
- 18:30, 21 апреля 2019
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|Предыстория: На Шри-Ланке произошло еще два взрыва. Всего совершено 8 взрывов, более 180 погибших и 500 пострадавших(видео)
CA-NEWS (CA) - Семь человек задержаны в связи со взрывами в Шри-Ланке. Об этом сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва, передает РИА Новости.
Министр средств связи и массовой информации. — Прим. реРуван Вийевардене заявил, что семь человек задержали в Шри-Ланке за утренние атаки, в результате которых погибли по меньшей мере 160 человек, включая, предположительно, около 30 иностранцев", — написал Харша де Силва в Twitter.
Взрывы произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание. Ранее местный телеканал News 1st сообщал, что число погибших в результате шести взрывов достигло 185, почти 500 человек пострадали.
После серии взрывов в стране заблокировали социальные сети и мессенджеры.