Владимира Зеленского выбрали президентом Украины

CA-NEWS (CA) - Пётр Порошенко поздравил своего соперника по второму туру выборов президента Украины Владимира Зеленского с победой. Об этом объявил Зеленский на пресс-конференции после оглашения данных Национального экзитпола, согласно которым он набирает более 73 процентов голосов, а Порошенко – 25 процентов.

Ранее Порошенко, выступая перед своими сторонниками, заявил, что результаты экзитполов убедительны, и сказал, что готов позвонить своему сопернику и поздравить его с победой. Президент Украины отметил, что выборы прошли честно и прозрачно.

Сейчас идёт подсчёт голосов, поданных на избирательных участках, первые предварительные результаты публикуются на сайте Центризбиркома. После подсчёта более 8 процентов бюллетеней Зеленский набирает более 72 процента голосов, Порошенко - более 25 процентов. Явка на выборах, по последним данным, составила более 62 процента избирателей - почти столько же, сколько в первом туре 31 марта.

По данным Национального экзитпола, шоумена Владимира Зеленского поддержало большинство во всех макрорегионах Украины, в том числе и на западе. Почти 90 процентов избирателей поддержали Зеленского в его родной Днепропетровской области. Порошенко лидирует только в двух областях на западе Украины, во всех остальных большинство у Зеленского. Выборы не пр

Порошенко сказал, что не уходит из политики и будет защищать европейский выбор страны. По словам Порошенко, он готов помочь Зеленскому в первых шагах на новом посту.

Владимир Зеленский уже заявил, что будет добиваться от России возвращения всех украинских политзаключённых и, как он выразился, военнопленных, в том числе моряков, захваченных российскими пограничниками в Чёрном море в ноябре прошлого года. Отвечая на вопрос о том, как он будет строить отношения с Россией, Зеленский сказал, что будет продолжать переговоры в "нормандском формате", который, возможно, будет "перезагружен". По словам Зеленского, главная задача – добиться прекращения огня в Донбассе.

Посольство США в Киеве поздравило Зеленского с победой. Зеленского также поздравили глава Евросовета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Инаугурация нового президента Украины должна пройти 3 июня.

Владимир Зеленский родился в 1978 году, ему 41 год. Известность он получил как актёр-комик и шоумен. В составе команды из Кривого Рога "95-й квартал" в конце 1990-х – начале 2000-х годов он выступал в высшей лиге КВН, в первую очередь в России. Впоследствии Зеленский стал совладельцем творческой студии "Квартал 95", где выступал и в роли актёра, и как продюсер. Снялся в ряде комедийных фильмов.