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  22 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Марыйская область Туркменистана находится под угрозой затопления

CA-NEWS (TM) -  На юге Туркменистана продолжаются ливневые дожди, которые на данный момент угрожают затоплением сел и городов Марыйской области (велаята). Сотрудники МЧС предупреждают об опасности переполнения ряда водохранилищ в регионе, передает 21 апреля Хроники Туркменистана.

На водохранилищах Средний Гиндукуш и Нижний Гиндукуш Марыйской области ведутся круглосуточные работы по укреплению берегов и строительству дамб. Оба водохранилища находятся примерно на 1,50 метра выше уровня города Мары.

Однако, наибольшую опасность представляет более крупное – Сарыязинское водохранилище, объемом в 260 млн кубических метров, которое находится на грани переполнения.

Военные подразделения в Марыйской области, занимающиеся укреплением, не справляются, несмотря на то, что в работе задействована бо́льшая часть техники местных подразделений министерства сельского и водного хозяйства. В помощь к ним были отправлены воинские части из Ахалской области. На месте развернуты временные лагеря с палатками, где проживают военнослужащие. Солдаты вручную заполняют мешки песком, которые затем вертолетами доставляются на берега водохранилищ.

Жителям сел Сарыяз и Имамбаба Тагтабазарского района (этрапа) рекомендовано временно переселиться на естественные возвышенности. Многие семьи установили там юрты, палатки и временные укрытия.

В случае прорыва дамб под угрозой затопления окажутся районы Йолетен, Мургаб и город Мары.

В ближайшие дни в Марыйской области ожидается дождливая погода.

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