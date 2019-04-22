Число жертв от взрывов в Шри-Ланке достигло 290, задержаны 13 подозреваемых

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 290 человек погибли в результате серии взрывов в Шри-Ланке. Об этом сообщил представитель полиции Руан Гунасекера, передает The Guardian.

Как передает Reuters, общее количество пострадавших - 500 человек.

По делу о серии взрывов в церквях и отелях были задержаны 13 человек, которые находились недалеко от Коломбо и состояли в одной группировке. Полиция Шри-Ланки обнаружила фургон, который использовался для перевозки возможных организаторов взрывов, и его водителя. Сотрудники правоохранительных органов также сообщили об использовании дома в полицейском участке в качестве укрытия для подозреваемых.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность.

Восемь взрывов произошли 21 апреля во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны.